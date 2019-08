Kriminalfall Nicky Verstappen: Brunssumer Heide wird gesperrt

21 Jahre nach dem Tod von Nicky Verstappen wird die Brunssumer Heide zum kriminologischen Untersuchungsort. Von Montagabend (26.08.2019) an wird das Naturschutzgebiet an der deutsch-niederländischen Grenze für 24 Stunden großräumig gesperrt. Hintergrund ist eine richterliche Anordnung.

Öffentlichkeit nicht zugelassen

Nur Richter, Staatsanwälte, der Tatverdächtige mit seinem Verteidiger und die Angehörigen des damals getöten 11-jährigen Jungen dürfen in den abgesperrten Bereich. Fast die Hälfte des 600 Hektar großen Gebiets wird untersucht.

Besonders relevant ist die Stelle des Jugendcamps, wo Nicky Verstappen vor 21 Jahren verschwand. Außerdem steht der Fundort der Leiche in der Nähe im Fokus und ein Weg, an dem damals der heute Tatverdächtige von der Polizei kontrolliert worden war. Die Ermittler wählten bewusst den August für die Begehung. Es ist der Monat, in dem das mutmaßliche Verbrechen stattgefunden hat.

Mysteriöses Verbrechen

Zwei Jahrzehnte tappten die Ermittler im Fall Nicky Verstappen im Dunkeln. Erst ein Massen-DNA-Test führte vor einem Jahr zu dem dringend tatverdächtigen Jos B. Der 55-jährige Niederländer war im vergangenen Jahr in Spanien festgenommen worden. Er bestreitet die Tat. Bisher hat er sich im Gerichtsverfahren noch nicht geäußert.

Viele Unklarheiten

Die Familie des getöteten Jungen erhofft sich durch die Begehung mehr Aufklärung. Sie hat den Fall immer wieder in die Öffentlichkeit gebracht. Bis jetzt ist nicht geklärt, ob Nicky Verstappen ermordet worden ist. Auch ein sexueller Missbrauch ist bisher offenbar noch nicht bewiesen.