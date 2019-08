Autobahnkreuz Leverkusen-West wird gesperrt

Der Bau der neuen Rheinbrücke bei Leverkusen geht weiter, der Verkehr auf der A1 und der A59 im Autobahnkreuz Leverkusen-West wird von Donnerstagabend (22.08.2019) 22 Uhr bis Freitagmorgen um 5 Uhr gestoppt.

Umleitungen sind ausgeschildert