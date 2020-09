Staus und Sperrungen auf der A1 an den kommenden vier Wochenenden

Die Bauarbeiten werden an den kommenden drei Wochenenden fortgesetzt - vom Freitag, 11. September bis Montag, 14. September erneut von Leverkusen in Richtung Burscheid, an den folgenden beiden Wochenenden dann in der Gegenrichtung.

Umleitungen für die kommenden beiden Wochenenden

Für die Sperrungen in Richtung Dortmund ist die großräumige Umleitung ab dem Autobahnkreuz Leverkusen ausgeschildert. Die ausgewiesene Strecke führt über die A3 in Richtung Oberhausen, weiter im Kreuz Hilden auf die A46 in Richtung Wuppertal und von dort weiter, bis die A1 im Kreuz Wuppertal-Nord wieder erreicht wird.

Autofahrer, die nach Burscheid oder Wermelskirchen wollen, werden mit einem roten Punkt über die A3-Ausfahrt Leverkusen-Zentrum geleitet.