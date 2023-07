Jetzt wird es ernst - A 544 bei Aachen Richtung Köln gesperrt

Seit Anfang 2021 prüft die Autobahn GmbH die Brücke aus dem Jahr 1957 in engen Abständen: Das Ergebnis letzte Woche dann: Allein in den letzten Wochen sind 90 Risse in der Fahrbahndecke hinzugekommen, so die Autobahn GmbH. Die Schäden: inzwischen gewaltig.

Keine Einsturzgefahr

Immerhin: Einsturzgefährdet sei die Brücke derzeit nicht. Das ist wichtig: Denn immerhin soll der Verkehr von Köln kommend nach Aachen auch in den kommenden Monaten weiter rollen.

"Das Bauwerk hat ein sogenanntes Ankündigungsverhalten. Man würde aufgrund der Bauweise sehen, dass es kaputt geht“, sagt Thomas Ganz von der Autobahn GmbH.

Schäden durch Lkw-Verkehr

50.000 Lkw und Pkw befahren die Brücke jeden Tag, erläutert Thomas Ganz weiter. Vor allem der Lkw-Verkehr habe der Brücke geschadet. Ein Lkw verursache ungefähr so viel Schäden wie 10.000 Pkw. Trotzdem soll die Brücke in Richtung Köln für alle gesperrt werden. Das findet nicht jeder richtig.

Bernhard Steinauer ist emeritierter Professor für Straßenwesen an der RWTH Aachen. Dort hat er bis 2011 den Lehrstuhl für Straßenwesen geleitet.

Professor seit Jahren sauer

"Der Schwerlastverkehr muss runter von der Brücke, klar! Aber so einen Pkw, den spürt die Brücke gar nicht. Da hält die noch sehr lange.“

Das Thema Haarbachtalbrücke macht ihn schon seit Jahren sauer. Immerhin wüssten die Behörden seit 2009, dass die Brücke nicht mehr ewig halte. 14 Jahre, in denen man jede Menge Chancen verschlafen hätte. Zeit genug wäre ja gewesen. Zum Beispiel hätte man eine zweispurige Rampe bauen können – einfach von einem Ende der Brücke, runter ins Tal und am anderen Ende wieder rauf. Immer wieder habe er an die zuständigen Behörden geschrieben – ohne Reaktion.

Jetzt keine Zeit mehr

Für eine solche Rampe – so Thomas Ganz von der Autobahn GmbH – sei aber jetzt keine Zeit mehr. Denn bis die gebaut sei, dauere es rund 18 Monate.

Immerhin will man jetzt prüfen, ob man den Pkw-Verkehr Richtung Köln nicht doch wieder auf die Strecke lassen kann. Das Problem dabei: Dafür braucht man spezielle Sperren, die zwar Lkw aufhalten, Pkw und Rettungsfahrzeuge aber durchlassen. Und die gibt es an den Auffahrten zur A 544 im Moment nicht.

Baustellen behindern den Verkehr

Also: Der gesamte Verkehr von Aachen Richtung Köln muss erstmal umgeleitet werden und das über die Aachener Ringe. Da allerdings gibt’s neue Probleme: An mehreren Stellen blockieren Baustellen den Verkehr.

"Wir hoffen, dass das Verkehrschaos nicht so eintritt wie befürchtet. Innerhalb von zwei bis drei Wochen sollte sich das regulieren“, sagt Thomas Ganz von der Autobahn GmbH.“

Wer die Autobahn 544 von Köln in Richtung Aachen fahren will, kann das voraussichtlich noch bis zum 15. Januar 2024 tun – allerdings nur, wenn die Brücke das aushält. Danach soll sie abgerissen werden. Innerhalb von 22 Monaten soll dann eine neue entstehen.

„Diesen Zeitrahmen werden wir einhalten können", sagt Thomas Ganz. Da – betont er auf Nachfrage - sei er sich absolut sicher.