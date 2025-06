Schon ab Samstag um 20 Uhr können dort wieder Autos rollen, heißt es von der Autobahn GmbH. Fünf Tage eher als geplant. Seit dem 27. Mai war die Autobahn voll gesperrt, weil die Brücke Endenicher Ei abgerissen wurde.

Projekt liegt vor dem Zeitplan

Mehr Personal, mehr Material - und günstiges Wetter: Dadurch kam das Bauprojekt am Endenicher Ei schneller voran als geplant. Abbrucharbeiten liefen parallel an mehreren Stellen, auch am Wochenende. Das Ergebnis: Die Autobahn GmbH ist dem Zeitplan deutlich voraus.

Die A565 musste gesperrt werden, um das nördliche Teilbauwerk am Endenicher Ei sowie die Stützwände zwischen den Teilbauwerken abzureißen. In Richtung Meckenheim wurde außerdem die Straße abgesenkt und eine neue Gabionen-Stützwand an der Ausfahrt Endenich gebaut.

Brückenbauwerk Endenicher Ei

Die Bauarbeiten am Brückenbauwerk Endenicher Ei laufen seit Oktober 2023. Im Frühjahr 2027 ist die Fertigstellung geplant.

Unsere Quellen:

Autobahn GmbH

Über dieses Thema berichtet der WDR am 03.06.2025 auch im Radio auf WDR 2.