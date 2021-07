Nach dem Unwetter: Müllberge türmen sich in Gemeinden im Rheinland

Abfuhr dauert noch in Bergisch Gladbach

In Bergisch Gladbach kümmern sich die Abfallwirtschaftsbetriebe am kommenden Freitag (23.07.2021) mit einer großen Sonderabfuhr um den durchnässten Sperrmüll auf den Straßen. Anwohnerinnen und Anwohner können per Mail ihren Bedarf anmelden unter mail@awb-gl.de. Damit soll die Logistik erleichtert und weitere Schwerpunkte sollen festgestellt werden. Die Stadt bittet um Verständnis, dass der Sperrmüll in einigen Straßen einige Tage lang vor den Häusern auf seine Abfuhr warte, dies sei bei dieser außergewöhnlichen Situation unvermeidlich.

Sperrmüll einfach mitzunehmen ist verboten

Im Bergischen Land achtet die Polizei derweil verstärkt auf Schrottsammler, die seien gerade vermehrt unterwegs, so die Polizei. Sich einfach an den Sachen zu bedienen, sei aber verboten. Viele dieser Gegenstände müssten noch von Versicherungen begutachtet werden. In der Nacht sprach die Polizei im Rheinisch-Bergischen Kreis mehrere Platzverweise an Schrottsammler aus.

Stand: 19.07.2021, 18:21