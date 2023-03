Weilerswist: Speditionsbrand wahrscheinlich Brandstiftung

Am Mittag sind Mitarbeiter mit schwerem Gerät damit beschäftigt, die LKW-Wracks zu bergen. Mehrere Muldenkipper sind komplett ausgebrannt, dass nur noch Blech und Motorteile übrig geblieben sind. Nach Angaben des Eigentümers sind sechs LKW vollständig zerstört, ein weiterer ist schwer beschädigt. Den Schaden schätzt er auf 2,5 Millionen Euro. Die Prokuristin des Unternehmens, Kristina Tamaskova, spricht von Glück, dass niemand verletzt oder getötet wurde, regelmäßig würden auf dem Gelände Fahrer in ihren LKW übernachten.

2,5 Millionen Euro Schaden

Die Spedition mit 140 Mitarbeitern liegt in einem Gewerbegebiet in Weilerswist direkt an der Autobahn 61. In der Nacht auf Montag (20.3.) brach das Feuer zwischen zwei Zugmaschinen aus. Auf Überwachungskameras ist um 00:44 Uhr ein leichter Feuerschein zu erkennen. Etwa zur gleichen Zeit rennt eine Person eilig vom Gelände weg. Das Feuer greift schnell auf weitere Fahrzeuge über. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Weilerswist kennen das Gelände von mehreren Übungseinsätzen, dennoch haben sie große Mühe, den Brand zu bekämpfen. Wehrleiter Jürgen Schmitz berichtet von einer enormen Hitze am Einsatzort, dennoch gelingt es ein Übergreifen auf weitere Fahrzeuge und die benachbarte Tankstelle zu verhindern.

Polizei wertet Videoaufnahmen aus

Brandermittler haben den Schaden am Vormittag untersucht. Die Kreispolizei Euskirchen hält ebenfalls Brandstiftung für möglich. Bei den Ermittlungen soll auch Videomaterial von benachbarten Betrieben ausgewertet werden, außerdem erhofft sich die Polizei Hinweise von Zeugen, die in der Nacht in dem Gewerbegebiet waren.

Vor fünf Jahren soll es schon einmal auf dem Gelände der Spedition gebrannt haben. Damals wurden drei Laster zerstört. Im vergangenen Herbst hatten Diebe aus mehreren Fahrzeugen Steuergeräte ausgebaut.

