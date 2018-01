Parteispitze auf Stimmenfang

Um ein klares Zeichen gegen die GroKo zu setzen, wollen die Jusos am Dienstagabend vor dem Hotel demonstrieren, in dem sich Martin Schulz mit Bundesparteitagsdelegierten aus dem Rheinland trifft. Der Parteivorsitzende will die SPD-Basis bei einem Gespräch auf seine Seite ziehen.

Am Sonntag (21.01.2018) entscheiden die 600 Delegierten auf dem Bundesparteitag in Bonn über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der Union. Bis dahin droht der Parteispitze jede Menge Gegenwind.

So haben sich die Delegierten aus Sachsen-Anhalt bereits gegen eine Neuauflage der Großen Koalition ausgesprochen. Auch bei einem Gespräch der Parteispitze mit der Basis am Montag (15.01.2018) in Dortmund überwog die Skepsis.