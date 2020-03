Bodycams für KVB-Kontrolleure: Köln beschließt Pilotprojekt

Die Stadt Köln stattet KVB-Mitarbeiter mit Bodycams aus. Der Verkehrsausschuss hat das Pilotprojekt am Donnerstag (12.03.2020) beschlossen. Die Bodycams sollen das Sicherheitsgefühl für Kontrolleure, aber auch für Fahrgäste erhöhen.

Mitarbeiter geraten auch in gefährliche Situationen

Denn für die Mitarbeiter der Kölner Verkehrsbetriebe sind Kontrollen in Straßenbahnen oft eine unangenehme, manchmal sogar eine gefährliche Situation. Manche Fahrgäste sind verärgert, pöbeln Mitarbeiter an oder bespucken sie. Einige werden sogar handgreiflich. 2018 gab es laut den Kölner Verkehrsbetrieben 54 tätliche Angriffe. In 20 Fällen waren Mitarbeiter danach einige Zeit arbeitsunfähig. 2019 sei die Zahl der Fälle ähnlich hoch gewesen, so KVB-Sprecher Matthias Pesch auf WDR -Anfrage. Generell stelle man fest, dass die Hemmschwelle für verbale Attacken sinke.

Bodycams wirken deeskalierend

Die Bodycams tragen zum Beispiel Polizisten vorn am Körper, um in gefährlichen Situationen mit Personen Aufzeichnungen zu machen. Das Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste hat den Einsatz wissenschaftlich untersuchen lassen. Ergebnis: Die Kameras haben eine deeskalierende Wirkung – wer weiß, dass er gefilmt wird, verhält sich anders. Die Deutsche Bahn setzt die Körperkameras bei Einsätzen auf großen Bahnhöfen und im Umfeld von Sport- und Großveranstaltungen ein.

Mehr Sicherheit auch für die Fahrgäste