Niederrhein: Erste Landwirte setzen Vollernter im Spargelanbau ein

Unter lautem Motorbrummen fährt der Vollernter langsam über einen der zahlreichen Spargeldämme auf den Feldern von Markus Mevissen in Niederkrüchten-Elmpt. Auf der Maschine sitzen drei Erntehelfer unter einem Dach und sortieren den Spargel nur noch nach Größe in verschiedene Kisten.

Unten formt sich die Maschine nach dem Ernten direkt wieder einen neuen Damm, so dass der künftige Spargel wieder gerade wachsen kann. " Das bringt bis zu 30 Prozent bessere Qualität. Und gerader Spargel lässt sich teurer verkaufen. Und ich brauche nur noch 18 meiner bisher 30 Erntehelfer ," erklärt Markus Mevissen, der nach eigener Aussage als einer von wenigen Landwirten bundesweit solch eine Vollerntemaschine im Spargelanbau einsetzt.

Viele Landwirte noch zurückhaltend

Angesichts der notwendigen Investitionen im sechsstelligen Bereich sind viele Spargellandwirte am Niederrhein in Sachen Vollernter noch zurückhaltend, berichtet etwa Christian Meyer in Willich: " Die Erntetechnik ist noch nicht ausgereift und präzise genug. Ich setze nach wie vor auf eine erfahrene Mannschaft an Erntehelfern. Aber da kommt an neuer Technik auf jeden Fall was auf uns zu. "

Viele Spargelbetriebe haben mit steigenden Kosten zu kämpfen. Allein durch den auf zwölf Euro angehobenen Mindestlohn sind die Lohnkosten für die Landwirte innerhalb eines Jahres um 20 Prozent gestiegen, erklärt Peter Muß vom Provinzialverband der Rheinischen Obst- und Gemüsebauern.