Neuer Rhein-Balkon für Kölner Altstadtufer

Die ersten Stücke für die neue Betonplatte sind mit einem Spezialschiff am Kölner Rheinufer angekommen. Das Schiff hat einen Kran an Bord. Damit hebt die Besatzung die bis zu 18 Tonnen schweren Stahlbetonteile ans Rheinufer. Dort positionieren Arbeiter die 12 Meter langen und knapp einen Meter breiten Elemente auf den Fundamenten. „Dabei kommt es auf jeden Zentimeter an“ , sagt Dietmar Schlösser, Projektleiter der Stadt Köln dem WDR. „Wenn hier am Anfang Fehler passieren, geht das ganze Projekt schief“.

Niedrigwasser ist ein Risiko für den Zeitplan

Der Bau der großen Betonplatte in der Altstadt ist ein aufwendiges Vorhaben. Insgesamt müssen etwa 100 Betonfertigteile ans Rheinufer geschafft werden. Weil die Straßen in der Altstadt zu eng sind, geht das nur über den Rhein. Projektleiter Schlösser ist froh, dass der Fluss zurzeit nicht zu wenig aber auch nicht zu viel Wasser führt. „Wenn der Pegel zu niedrig ist, kommen wir mit dem Schiff nicht ans Ufer. Andererseits hatte ein Hochwasser schon unsere Baustelle geflutet. Dann geht es auch nicht weiter“ , berichtet er.

Die Stadt Köln hatte aber keine Wahl. Untersuchungen hatten ergeben, dass der Stahl, der in der Betonplatte für Stabilität sorgen sollte, nicht dauerhaft haltbar ist. „Der Spannbeton kann plötzlich versagen, ohne Risse, ohne Ankündigungen“ , sagte Sonja Rode, die für das Bauwerk zuständige Amtsleiterin.

Alte Betonplatte könnte brechen

Das könnte am Altstadtufer eine Katastrophe auslösen. Denn die Platte ragt bis zu 5 Meter über den Rhein. Wenn sie bricht, könnten Menschen in den Fluss stürzen. Das Kölner Altstadtufer ist einer der am meisten besuchten Orte in der Stadt.