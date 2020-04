Vor fast 13 Jahren überfiel ein Mann einen Juwelier in der Kölner Innenstadt. Am Dienstag (07.04.2020) beginnt der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter vor dem Landgericht. Er soll der Bande "Pink Panther" angehören. Diese Gruppierung ging offenbar schon in der ganzen Welt auf Beutezug.

Rückblick: Am 12. Dezember 2007 steht ein gut gekleideter Mann vor einem Juweliergeschäft in der Kölner Breite Straße. Die Verkäuferin öffnet dem angeblichen Kunden. Dieser stellt beim Betreten des Geschäfts seine Tasche in die Tür, so dass diese nicht schließt. Unmittelbar darauf stürmt ein zweiter Mann in das Geschäft und bedroht die Verkäuferin mit einer Pumpgun. Der gut gekleidete Kunde tritt daraufhin Vitrinen ein und nimmt gemeinsam mit dem Komplizen Uhren im Wert von fast 300.000 Euro mit. So hat die Kölner Staatsanwaltschaft den Überfall auf den Kölner Juwelier rekonstruiert. Und so wird er auch Monate nach der Tat in der Sendung "Aktenzeichen XY" dargestellt.