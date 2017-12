Sozialverband vergibt Preise für Inklusion im Job

Im Dortmunder Museum für Kunst und Kulturgeschichte hat der Düsseldorfer Sozialverband VdK NRW am Freitag (01.12.2017) den "Preis für Menschen mit Behinderung in Beschäftigung und Ausbildung" vergeben. Acht Menschen mit Handicap sind dabei ausgezeichnet worden.

Düsseldorfer Rheinbahnfahrer gehört zu Preisträgern

U-Bahnfahrer Irfan Özsoy vor seinem Arbeitsgerät

Zu den Gewinnern gehört Straßenbahnfahrer Irfan Özsoy, der bei der Düsseldorfer Rheinbahn beschäftigt ist. Der 32-Jährige hat nach einer schweren Hirnhautentzündung beide Füße und seine Finger verloren. Dennoch übt er seinen Job aus - übrigens auch unterirdisch mit der U-Bahn. In Zukunft will er trotz seines Handicaps auch Busse fahren.

Trotz Querschnittslähmung voll im Berufsleben

Auch der 26 Jahre alte Kevin Nivius aus Alpen am Niederrhein ist mit dem Preis für berufliche Integration trotz Handicap ausgezeichnet worden. Beim Kopfsprung in einen seichten See hatte er sich vor vier Jahren drei Halswirbel gebrochen und ist seitdem vom Hals an querschnittsgelähmt. Heute ist Nivius wieder voll berufstätig. Bei der K+S AG ist er für das Energiemanagement zuständig.

Preisträger beweisen, wie berufliche Inklusion gelingt

Alle acht Preisträger seien herausragende Beispiele für die Teilhabe am Arbeitsleben, sagte der VdK-Landesvorsitzende Horst Vöge in seiner Laudatio: „Alle Gewinner beweisen, wie berufliche Inklusion gelingt“, sagte Vöge. Die Auszeichnung trage zu Recht den Beinamen "vilmA" – vorbildlich, individuell, leistungsstark und motiviert in der Arbeitswelt. Die Preisträger arbeiten in Vollbeschäftigung als Elektriker, Kinderpflegerin und Straßenbahnfahrer.

Samuel Koch ist Schirmherr bei Preisverleihung

Der heute 30-Jährige ist ein gutes Beispiel für Menschen, die trotz ihrer Behinderung arbeiten. Koch überreichte als Schirmherr vor rund 100 geladenen Gästen die VdK -Preise im Gesamtwert von 12.000 Euro.

Der Schock saß bei den Zuschauern der Fernsehsendung "Wetten dass…" tief, als sich Samuel Koch vor sieben Jahren bei einem verunglückten Auto-Stunt eine Querschnittslähmung zuzog. Inzwischen hat Koch als anerkannter Theaterschauspieler ins Arbeitsleben zurückgefunden.

Der Sozialverband VdK NRW vergibt den Inklusions-Preis alle zwei Jahre.

Stand: 01.12.2017, 14:00