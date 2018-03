Die Berger-Gruppe in Wuppertal entwickelt mit ihren 150 Mitarbeitern unter anderem Schleifmaschinen für die Schneidwarenindustrie und für Bandstahl. Fast drei Viertel der Entwicklungen – oft sind es Unikate - werden ins Ausland verschifft. In den USA sitzen wichtige Kunden, etwa jede sechste Maschine liefert die Berger Gruppe über den Atlantik.

Berger Gruppe in Sorge um Aufträge

Im Moment beobachtet Geschäftsführer Andreas Groß, dass sich die Kunden mit Aufträgen zurückhalten. Mindestens ein Jahr dauert es vom Vertrag für die Produktion bis zur Auslieferung einer Maschine. Aber wie hoch die Zölle bis dann sind, weiß im Moment niemand.

Andreas Groß, Geschäftsführer Berger Gruppe Wuppertal

Andreas Groß ist in Sorge vor der Entscheidung Trumps: „ All das, was wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten aufgebaut haben, sollte nicht aufs Spiel gesetzt werden, nur weil jetzt eine einzelne Person diese Situation eskalieren möchte. “

Experten fürchten Eskalation und Zölle für weitere Branchen