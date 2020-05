Belgien sucht derzeit nach einem Endlager für seinen Atommüll. Die zuständige Behörde NERAS hat demnach sieben Orte in die engere Wahl gefasst, darunter auch das Hochmoorgebiet "Hohes Venn" in der Eifel und das Herver Land, knapp 40 Kilometer von Aachen entfernt.

Die belgische Behörde führt seit dem 15. April eine öffentliche Konsultation durch und will damit nach eigenen Angaben den gesellschaftlichen Dialog starten.

Keine Infos auf deutscher Seite

Die deutschen Kommunen in der Region wurden über die Untersuchung der Belgier nach eigenen Angaben nicht informiert. Weder in Aachen noch in der Eifelkommune Monschau sei man in den Prozess mit eingebunden worden.

Auch der Ministerpräsident der Deutschsprachigen Gemeinschaft in Eupen (Begien) übt Kritik und lehnt ein atomares Endlager in der Grenzregion ab.

Grüne: Eifel ungeeignet

Der Europaabgeordnete der Grünen, Daniel Freund, traf sich gestern im Hohen Venn mit seinen belgischen Parteifreunden, um auf das Thema aufmerksam zu machen. Das Naturschutzgebiet eigne sich nicht für ein radioaktives Endlager. Geologisch sei die Eifel wegen möglicher Erdbebengefahr schwierig, so Freund.

Genauso sehen es die Grünen aus Ostbelgien, sie werfen der Behörde vor, das Verfahren in Corona-Zeiten weitgehend unbemerkt und unnötig schnell durchsetzen zu wollen. Die Grünen sammeln derzeit Unterschriften für eine Petition.

Radioaktiver Abfall für mindestens 300.000 Jahre

Der radioaktive Müll muss für mindestens 300.000 Jahre endgelagert werden. Die öffentliche Befragung in Belgien zu einem atomaren Endlager findet noch bis Mitte Juni statt und wird nicht verlängert.

Stand: 30.05.2020, 12:19