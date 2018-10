Zur Diskussion über das Klimacamp

Das Aktionsbündnis "Ende Gelände" wehrt sich juristisch gegen Personenkontrollen am Bahnhof in Düren. Dort sind heute Vormittag rund 1.000 Aktivisten mit einem Sonderzug angekommen. Beim Verwaltungsgericht Aachen stellte das Aktionsbündnis einen Eilantrag. Das Gericht soll der Polizei untersagen, jeden einzelnen Aktivisten zu kontrollieren. Bis zur Gerichtsentscheidung lässt die Polizei, die mit einem Großaufgebot am Dürener Bahnhof steht, die Aktivisten nicht zum Camp in Düren-Stepprath weiterziehen.

Demonstranten am Bahnhof Düren

Die Polizei hatte im Vorfeld angekündigt, einzelne Personen auch nach der Ankunft am Bahnhof Düren kontrollieren zu wollen, da auch illegale Aktionen angekündigt worden sind.

Bahnverkehr läuft wieder

Gegen 10.45 Uhr am Freitagvormittag (26.10.2018) war der Sonderzug des Anti-Kohle-Aktionsbündnisses "Ende Gelände" in Düren angekommen. Die Bahnstrecke zwischen Aachen und Köln war zwischenzeitlich gesperrt, mittlerweile normalisiert sich der Bahnverkehr aber wieder.

Aktionstraining im Camp

Die Aktivisten nehmen an einem Klimacamp im Rheinischen Revier teil, zu dem am Wochenende (27./28.10.2018) mehr als 5.000 Aktivisten aus ganz Europa erwartet werden. Am Freitagmittag (26.10.2018) bereiteten sich die Aktivisten schon mit einem Aktionstraining auf die Proteste vor. Sie probten Sitzblockaden im Protest-Camp.

Aktionen "zivilen Ungehorsams" angekündigt