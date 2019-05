Sonderermittler gegen Fahrraddiebe

Schlechte Schlösser

Zur Strategie gehören einerseits Schwerpunktkontrollen, um gestohlene Räder aufzuspüren. Andererseits werden Haese und fünf Kollegen analysieren, wo und wann Räder gestohlen werden.

Aber es sei auch jeder selbst verantwortlich für sein Rad, sagte Haese: " Es bringt nichts, wenn ich mein 1.000-Euro-Rad mit einem 20-Euro-Schloss sichere, das in Sekunden zu knacken ist ."

Fahrrad-Club rät zu Rad-Register

Viele Schlösser in Sekunden knackbar