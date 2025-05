Harmonie beim Sommerfest der Vielfalt in Düsseldorf

Nevres Osmancevic hat zwei Kaffeebecher in der Hand, seine Frau zwei große Stücke Kuchen. Ihre beiden Kinder haben Wasserflaschen. Alle vier laufen gerade über den Ascheplatz der Bezirkssportanlage in Düsseldorf-Benrath. Sie besuchen schon zum fünften Mal das Sommerfest der Vielfalt. Aus Überzeugung, sagt Nevres.

Besonders ist, dass hier alle harmonieren. Egal aus welchem Land sie ursprünglich kommen. Nevres Osmancevic, Besucher des Sommerfests der Vielfalt in Düsseldorf

Nevres Osmancevic und seine Familie sind gerne hier

Nevres ist in Bosnien geboren. 1992 kam er nach Deutschland. Aufgewachsen ist er in Düsseldorf. Jetzt lebt er mit seiner Familie in Mettmann im Kreis Mettmann. Wie die meisten Besucher verbringt die Familie hier gemeinsam einen entspannten Tag. Mit Essen, trinken und Fußball gucken.

Vom Fußballturnier zum Volksfest

Auf dem Fußballplatz hat alles angefangen, entstanden ist ein echtes Volksfest

2013 fing alles an. Damals war die Idee des Kreises der Düsseldorfer Muslime, KDDM , ein Fußballturnier auf die Beine zu stellen, bei dem sich Muslime aus unterschiedlichen Nationen begegnen, kicken und sich kennenlernen. Inzwischen ist das Ganze zu einem echten Volksfest geworden. Vergangenes Jahr waren bis zu 12.000 Menschen auf der Anlage des VfB Benrath zu Gast, sagt Redouan Aoulad-Ali. Er ist hier der Leiter der Veranstaltung und hat das Sommerfest mitorganisiert. Alles unter den Hashtags #zusammenstehen #wirklichAlle.

Damit kein Kind warten muss, gibt es ausreichend Hüpfburgen

Die Menschen sind ausgelassen, das Programm ist vielfältig. Von verschiedensten kulinarischen Angeboten, über ein großes Fußballturnier bis zu Musik und Comedy. Für Kinder ist auch einiges dabei: gleich sechs Hüpfburgen haben die Organisatoren des KDDM aufgebaut. Schirmherr ist Düsseldorfs Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller. Die Stadt Düsseldorf hat das Projekt 2024 mit dem Integrationspreis prämiert. Gewonnen hat das Team Traditionsmannschaft von Fortuna Düsseldorf, Letzter wurde das Team Landtag.

Großer Andrang auch noch am frühen Abend

Gegen 18 Uhr zieht Redouan Alouad-Ali Bilanz: Leider ist dieses Jahr das Wetter nicht so gut, es sind "nur" etwas mehr als 9.500 Menschen gekommen . Er ist stolz auf das, was hier entstanden ist. Redouan sagt allerdings auch, dass er etwas müde sei. Schließlich ist die ganze Planung und Umsetzung ein riesiger Aufwand. Damit es kein großes Verkehrschaos gibt, hat er sogar einen Shuttlebus von einem weiter entfernten Parkplatz organisiert.

Wie beliebt das Sommerfest ist, lässt sich vielleicht am besten mit Blick auf die Bayreuther Straße beschreiben. An der liegt die Bezirkssportanlage in Düsseldorf-Benrath. Obwohl es schon am Morgen um 9 Uhr losging, stehen abends immer noch Dutzende Autos Schlange und warten auf einen Parkplatz. Und das, obwohl das Wetter an diesem Feiertag gar nicht so sommerlich war.

