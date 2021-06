In Euskirchen beantragen schon jetzt deutlich mehr Menschen neue Pässe und Ausweise als sonst vor den Ferien üblich, heißt es von dort. Ähnlich sieht es in Siegburg und Bonn aus. In der Bundesstadt stieg die Nachfrage nach Personalausweis- und Passverlängerungen im Mai um zehn bis 16 Prozent. Besonders Kinderreisepässe sind gefragt, davon wurden doppelt so viele wie im Vormonat beantragt.

Termine für Passverlängerung vielerorts ausgebucht

Auf einen Termin, den man für den Antrag braucht, muss man in Euskirchen schon jetzt bis Ende Juni warten. In Köln kann es noch länger dauern, in Leverkusen und Siegburg soll man schneller drankommen. Aktuell gibt es in Bonn keine Vorlaufzeiten, so dass man laut der Stadt innerhalb von 48 Stunden einen entsprechenden Termin buchen kann. Auf den fertigen Pass oder Personalausweis wartet man dann noch mal etwa drei bis vier Wochen. Für ganz Eilige gibt es den Express-Reisepass, der in wenigen Tagen fertig ist, allerdings auch 92 Euro kostet.

Ausweispapiere für Eilige

Reisende, die ganz kurzfristig auf neue Ausweispapiere angewiesen sind und für die die rechtzeitige Ausstellung eines Reise- oder Expresspasses nicht mehr möglich ist, können einen vorläufigen Reisepass beantragen. Auch ein vorläufiger Personalausweis kann in den Dienstleistungszentren der jeweiligen Stadtverwaltung ausgestellt werden. Beide Dokumente werden vor Ort sofort ausgehändigt, allerdings werden sie nicht von allen Reiseländern anerkannt.

Stand: 11.06.2021, 13:57