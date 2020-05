Das Kölner Sommerblut Kulturfestival ist eines der größten inklusiven Kulturfestivals für Theater, Tanz und Performance in Deutschland. Als das Coronavirus kam, hatten alle Angst, dass es nicht stattfinden könnte. Aber die Veranstalter haben gekämpft.

Zwei Wochen lang gibt es täglich Programm

Von Freitag (08.05.2020) an bis zum 24. Mai gibt es täglich Programm, alles unter dem Thema Zukunft. In erster Linie findet das Festival in diesem Jahr virtuell statt, auf dem Computer, etwa in Form eines Audiowalks oder als Filmproduktion. Vor allem gibt es aber viele Übertragungen auf der Webseite des Festivals, die man sich kostenlos ansehen kann. Vieles ist interaktiv, dabei kann sich das Publikum über einen Chat beteiligen.

Sommerblutfestival dieses Jahr online. Lokalzeit aus Köln. Verfügbar bis 14.05.2020. WDR. Von Christa Sauerland.

Für das neue, virtuelle Programm haben sich alle beteiligten Künstler etwas einfallen lassen, so auch eine Kölner Theatergruppe mit dem Namen "KimchiBrot Connection", die eigentlich eine Bühnenperformance entwickeln wollte. Nun sind daraus zum Teil lustige, aber auch verstörende Filmsequenzen entstanden, die sich mit verschiedenen Aspekten von Zukunft beschäftigen. Kein Film mit einer durchgängigen Handlung, aber mit viel Kreativität und vielen Anstößen.