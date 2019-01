Lawinengefahr: Solinger Schulklasse bricht Skifreizeit ab

Einige Lehrer der Schule waren wie immer mit privaten Autos voraus gefahren, um schon einmal die Zimmer einzuteilen und Skipässe zu besorgen. Diesmal hatten sie noch ein Blick auf das Wetter und meldeten bereits von unterwegs, dass eine Anfahrt mit Bussen nicht möglich ist. So konnten die Busfahrer noch während ihrer gesetzlichen Lenkzeit umkehren und die Schüler wieder nach Hause fahren. Die gehen nun wieder ganz regulär in den Unterricht statt auf Skiern zu stehen. Ob sie die Skifreizeit noch antreten können, klärt sich Mitte dieser Woche. Je nachdem, wie sich die Wetterlage im Allgäu gestaltet.

Schneemassen sorgen für Probleme bei Skifreizeiten

Andere Schulen im Bergischen haben in diesem Winter ähnliche Probleme mit ihren Skifreizeiten. So überlegt zum Beispiel das Märkische Gymnasium in Schwelm, ob sie am Freitagabend (18.01.2019) zur Skifreizeit abfahren. 120 Schüler wollen nach Hohentauern in die Steiermark. Dort seien zwar die Pisten frei, aber auf der Passstraße zum Hotel droht Lawinengefahr. Bereits vergangene Woche hat das August-Dicke-Gymnasium in Solingen eine Skifreizeit abgesagt.

Die Sankt-Anna-Schule in Wuppertal dagegen hat am Wochenende drei Klassen nach Lofer in Österreich geschickt, nachdem man sich zuvor mit dem Bürgermeister und dem Reiseveranstalter abgesprochen habe. Dort gibt es keine Probleme, so die Schulleitung. In der nächsten Woche sollen zwei weitere Klassen folgen.

Video starten, abbrechen mit Escape Winterchaos im Alpenraum – Schneemassen und kein Ende | Aktuelle Stunde | 12.01.2019 | UT | Verfügbar bis 19.01.2019 | WDR | Von Claudia Weber

Stand: 14.01.2019, 13:17