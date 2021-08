Nach Schulstart in Solingen: Klassen und Ganztagsgruppe in Covid-Quarantäne

Wenige Tage nachdem nach dem Ferienende in Nordrhein-Westfalen der Präsenzunterricht begonnen hat, müssen in Solingen an gleich zwei Schulen Schüler klassenweise in Quarantäne.

Alexander Coppel Gesamtschule: 5. Klassen in Quarantäne

An der Alexander Coppel Gesamtschule müssen die Kinder aus den Klassen 5a und 5b wenige Tage nach der Einschulungsfeier für zwei Wochen in den Distanzunterricht. "Ich bin verzweifelt und wütend" , sagte eine Mutter dem WDR . Ihr Sohn besucht die 5a. Die Krankenschwester musste sich kurzfristig bei der Arbeit für 14 Tage abmelden, um ihren Sohn zu Hause zu betreuen.

Auch die Schulleitung ist entsetzt. Der Wechsel in den Distanzunterricht sei schwierig, weil für die Füntklässler, die ja gerade aus vielen anderen Schulen kommen, noch keine digitalen Zugänge angelegt seien.

Erlass der Landesregierung zu Risikokontakten in Schulen