Emde war einer der ersten Salafisten aus Solingen, die in die Schlagzeilen kamen. Er gehörte zu den bekanntesten Gesichtern unter den ins IS -Kampfgebiet nach Syrien und in den Irak ausgereisten deutschen Dschihadisten. Er war lange in der Propagandaabteilung des IS tätig.

Pressesprecher der Terroristen

Weltweit bekannt wurde er durch ein Fernsehinterview, in dem er als deutschsprachiger Pressesprecher der Terroristen auftrat. 2011 war er bei der Einreise nach Großbritannien mit Bombenbauplänen auf einem USB -Stick verhaftet worden. Nach seiner Freilassung kam der damals 27-Jährige zurück nach Solingen und wanderte dann als Kämpfer ins IS-Kriegsgebiet aus.

Offiziell wurde der Tod Emdes am Donnerstag von deutschen Behörden nicht bestätigt. Laut NRW-Verfassungsschutz gebe es aber " ernstzunehmende Hinweise ", dass Emde in Syrien ums Leben gekommen sei.