Solinger frisiert auf der New Yorker Fashion Week

Abwechslung vom Alltag

"Ab und an darf ich mal in die große weite Welt hinaus und aus meiner Komfortzone ausbrechen. Dass ich auf Bühnen unter hinter den Kulissen von Shows arbeiten kann ist mein großes Können." , erzählt Raffaele Bianci. Noch vor der Abreise hatte der Solinger einen Workshop besucht, um sich für die große Herausforderung zu schulen.

"Asiatisches Haar, europäisches Haar, amerikanisches Haar - da gab es ganz viele verschiedene Haartypen. Das war schon eine große Schwierigkeit. Außerdem war es kompliziert mit Haarteilen zu arbeiten und diese so einzuarbeiten, dass man es nicht merkt. ", so der 39-Jährige weiter.

Alles muss schnell gehen

Laut, hektisch, aber auch ziemlich cool - so war es hinter der Bühne der Fashion Week. Nach genau fünfzehn Minuten mußten die Haare fertig sein. Schließlich sollten die Models sekundengenau den Laufsteg betreten und frisch frisiert die extravaganten Klamotten präsentieren.

Bis zu zwanzig Shows gab es pro Tag in New York. Da durften weder Models noch Friseur zimperlich sein. "Es gab auch Models die ziemlich speziell waren. Denen musste ich erstmal klarmachen, dass ich auch nur meinen Job mache. Das es schon mal ziept und drückt gehört dazu - dafür sind es Models." , lacht Raffaele Bianci.

New York , Miami , London, Solingen

Nach vier Tagen war der Trip zum Big Apple vorbei. Was bleibt sind neue Freundschaften, Erinnerungen, ein Jet Lag und die Erkenntnis, dass auch ein Salon in Solingen-Ohligs reicht, um glücklich zu sein. "Man geht von einer kleinen Welt in so eine riesen Metropole um da zu arbeiten. Dann ist man irgendwie angekommen, macht sein Ding, kommt wieder zurück und auf einmal ist es wieder so ruhig und still."

Arbeiten in New York sei toll gewesen aber seinen großen Traum hatte sich der Friseur schon mit seinem eigenen Salon in Solingen erfüllt. "Alles was jetzt noch an Neuem kommt ist quasi ein Obolus." , freut sich Raffaele Bianci. Trotzdem: die nächstes Fashion-Shows sind schon in Planung. Möglicherweise geht es dann nach London oder Miami.

Über dieses Thema berichten wir auch im WDR Fernsehen in der Lokalzeit Bergisches Land