Solingen: Vorwurf von Gewalt in Kitas

In den vergangenen Tagen hatten sich die Vorwürfe gehäuft. Dabei standen gleich zwei KiTas der Diakonie im Fokus. Dort sollten die jeweiligen Leiterinnen unangemessenes Verhalten gegenüber Kindern gezeigt haben.

In zumindest einem Fall sind die Vorwürfe vom Tisch. Ein Vater, der in einer Kita eine Ohrfeige der Leiterin gegen ein Kind bezeugt hatte, hat seine Strafanzeige zurück gezogen, die Leiterin wird wohl in ihre ursprüngliche Funktion zurückkehren. Im anderen Fall haben sich aber anscheinend die Vermutungen über Gewalt gegenüber Kindern bestätigt.

Suche nach Ursachen für Übergriffe gegen Kinder

Es gebe den Vorwurf der "körperlichen Übergriffigkeit". Die Geschäftsführerin der Diakonie in Solingen, Ulrike Kilp, sagte, die Leiterin der Einrichtung sei derzeit freigestellt. Sie wolle die Vorwürfe keinesfalls verharmlosen, sagte Ulrike Kilp.

Aber es gebe möglicherweise einen Zusammenhang zwischen den Übergriffen und dem dramatischen Personalmangel, hohem Krankenstand sowie nicht aufgearbeiteter Folgen der Corona-Pandemie. Eine entspannte Kinderbetreuung sei, nicht nur bei der Diakonie, derzeit Illusion. "Besonders in Sachen Fachkräftemangel rollt eine Riesen-Welle auf uns zu", so Ulrike Kilp.

Eltern sollen Fälle melden

Die Eltern der betroffenen Kita wurden bei einem Info-Abend über die nun gefassten Pläne informiert. Und dazu aufgefordert, alle Fälle an die Diakonie zu melden, in denen sie unangemessenes Verhalten gegenüber ihren Kindern beobachteten, betonte die Geschäftsführerin der Diakonie. Gleichzeitig will sie die Eltern in Zukunft besser und früher informieren. In den Kitas soll es für die Mitarbeitenden mehr Kurse zur gewaltfreien Kommunikation geben.

In Solingen steht auch eine städtische Kindertagesstätte im Fokus: Dort ermittelt die Staatsanwaltschaft weiter gegen eine Mitarbeiterin wegen Gewalt gegen Kinder