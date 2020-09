Mutmaßlicher Mord an fünf Kindern: Solingen im Schockzustand

"Warum?" steht in großen Buchtstaben auf einem Zettel, der vor dem Hochhaus in der Hasselstraße in Solingen liegt. Es ist die Frage, die sich gerade eine ganze Stadt stellt. Warum mussten Melina, Leonie, Sophie, Timo und Luca sterben? Die fünf Geschwister, die die Polizei am Donnerstagmittag in der Wohnung fand, in der sie mit ihrer Mutter lebten.