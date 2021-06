Prozess um fünffachen Kindesmord in Solingen

Die Solinger Siedlung Hasseldelle stand Anfang September 2020 über Tage im Mittelpunkt der Öffentlichkeit. Belagert von Journalisten und Kamerateams sicherte die Polizei in der Tatwohnung Spuren. "Es gab unter anderem Untersuchungen am Frühstückstisch der Familie und vor allem auch im Badezimmer. An vielen Stellen fanden sich dort Spuren eines beruhigenden Medikaments", sagt Heribert Kaune-Gebhardt, der für den Fall zuständige Staatsanwalt. Laut Anklage versetzte die Frau ihre Kinder mit "einem Medikamenten-Cocktail zunächst in einen Dämmerzustand" und erstickte sie dann.

Nur der elfjährige Sohn überlebte

Die fünf Opfer, drei Mädchen und zwei Jungs, waren zwischen 19 Monate und acht Jahre alt. Ihren mit elf Jahren ältesten Sohn habe die Angeklagte unter einem Vorwand aus der Schule geholt. Mit ihm sei sie dann per Bahn nach Düsseldorf gefahren, von wo aus der Junge zu Großmutter nach Mönchengladbach weitergefahren sei. Die Frau selbst unternahm dann einen Suizid-Versuch, den sie schwer verletzt überlebte.

Bundesweite Reaktionen

Entsetzen und Trauer bei den Nachbarn