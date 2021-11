Ohligser Festhalle geht an gemeinnützige Stiftung

Für 100.000 Euro war die städtische Festhalle vor zehn Jahren an zwei Ohligser Gastronomen verkauft worden. Mit dem Kaufvertrag war die Verpflichtung verbunden, dass die Halle weiterhin für die Solinger Bürger nutzbar sein sollte. 2018 wurde die Halle dann an einen Eventveranstalter weiterverkauft. Seitdem häuften sich in Ohligs die Beschwerden: rund um die Halle war es nicht mehr sauber und der neue Eigentümer soll sich nicht an die alten Verabredungen gehalten haben.

Stadt zieht Vorkaufsrecht

Die Ohligser Festhalle (Archiv)

Die 2011 vereinbarte Zweckbindung endet in diesem Jahr und damit auch das Vorkaufrecht der Stadt. Als 2020 der erneute Verkauf anstand, hat die Stadt ihr Vorkaufsrecht zum ursprünglich festgelegten Rückkaufwert gezogen. Ein Gericht musste aber zunächst feststellen, ob Preis und Zweckbindung auch für den zweiten Eigentümer bindend waren. Das Gericht entschied im Sinne der Stadt und die kaufte die Halle zurück, in der Hoffnung, die Festhalle in gemeinnützige Hände zu geben. Das scheint nun mit dem Verkauf an das Unternehmerpaar gelungen.

Karneval in der Ohligser Festhalle

Karnevalsfeier in der Ohligser Festhalle (Archiv)

Die gemeinnützige Stiftung wird nach Angaben der neuen Besitzer neben dem Gebäude einen siebenstelligen Betrag erhalten. Mit dem Geld soll das marode Gebäude energetisch komplett saniert werden. Heizung, Lüftung und Toiletten sind bereits renoviert, damit kann die Halle von sofort an genutzt werden. Die erste große Veranstaltung wird am 11.11. sein - dann eröffnen die Ohligser die Karnevalssession.

Stand: 02.11.2021, 16:47