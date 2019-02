Bewerbung für Weltkulturerbe in Solingen

Die Bewerbung der Müngstener Brücke um den Titel „Weltkulturerbe“ geht in die nächste Runde. In den nächsten Tagen feilen die Bergischen gemeinsam mit Vertretern aus Portugal, Italien und Frankreich auf Schloss Burg an der gemeinsamen Bewerbung zum Weltkulturerbe.

Europäische Brücken-Experten auf Schloss Burg

Mit Experten der Deutschen Bahn und einiger europäische Eisenbahnvertreter diskutieren sie die Besonderheiten der insgesamt sechs so genannten Bogenbrücken. Gemeinsam wollen sie die weitere Vorgehensweise planen, denn in fünf Jahren sollen die Müngstener Brücke und ihre fünf europäischen Schwestern gemeinsam ein Weltkulturerbe sein.

Der erste Versuch vor sieben Jahren ging schief. Damals wollten Solingen und Remscheid ihre 120 Jahre alte Brücke im Alleingang zum Weltkulturerbe führen. Aber die Vorauswahl-Kommission des Landes entschied sich, nur die Ruhrgebietsstädte in den Wettbewerb zu schicken.

Gemeinsame Bewerbung mit Portugal, Italien und Frankreich

Mit 107 Metern ist die Müngstener Brücke die höchste Eisenbahnbrücke Deutschlands und gilt als technische Meisterleistung von Ingenieur Anton von Rieppel. Damit sie doch noch zu Weltruhm kommt, mussten aber neue Wege gesucht werden. Und die wurden gefunden: Sechs Bogenbrücken in Deutschland, Portugal, Italien und Frankreich sollen jetzt gemeinsam den begehrten Titel tragen.