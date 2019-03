Mann stirbt nach Polizeieinsatz in Solingen

Bei einem Polizeieinsatz in Solingen wurde am Donnerstagabend (28.02.2019) ein Mann durch einen Schuss so schwer verletzt, dass er später im Krankenhaus starb.

Beamter gab Schuss ab

Die Polizei war abends gegen 20.40 Uhr zu einem Streit in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses gerufen worden, in der Nähe der Solinger Innenstadt. Nach Angaben des Polizeisprechers haben die Beamten versucht, den Streit zwischen einem Paar zu schlichten. Aus noch unbekannten Gründen kam es dann zu dem Schuss, bei dem der 46 Jahre alte Mann schwer verletzt wurde. Er starb kurze Zeit später im Krankenhaus an dieser Schussverletzung.

Polizei hält sich bedeckt

Mit weiteren Informationen hält sich die Polizei am Freitagmorgen (01.03.2019) noch sehr bedeckt. Sie macht auch keine Angaben zum Hintergrund der Eskalation. Aus Gründen der Neutralität hat die Polizei in Hagen die Ermittlungen übernommen.

Stand: 01.03.2019, 06:55