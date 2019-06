Am Samstagmittag (01.06.2019) kam es in Solingen zu einem schweren Verkehrsunfall: Ein Zweiradfahrer übersah beim Abbiegen einen entgegenkommenden BMW und prallte mit dem Fahrzeug zusammen. Dabei verletzte er sich so schwer, dass er noch auf der Straße notärztlich versorgt werden musste.

Handyfotos vom Schwerverletzten

Während der medizinischen Versorgung hielten viele Autofahrer an, zückten teilweise sogar ihr Handy. Um den Verletzten besser sehen zu können, ignorierten Fußgänger die Polizeiabsperrungen und lehnten sich Bewohner der anliegenden Wohngebäude aus den Fenstern. Die Rettungskräfte errichteten schließlich aus Planen einen Sichtschutz, um Filmaufnahmen von oben zu verhindern.

Stand: 01.06.2019, 19:29