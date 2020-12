Sperrstunde in Solingen beschlossen

Zwischen 22 Uhr und fünf Uhr morgens dürfen die Bürger nur in Ausnahmefällen aus ihren Wohnungen, so die Verordnung der Stadt. Als gewichtige Gründe nennt sie etwa den ehrenamtlichen Einsatz bei Hilfsorganisationen, medizinische Notwendigkeiten, die Begleitung unterstützungsbedürftiger Personen, die Teilnahme an Gottesdiensten aus besonderen Anlässen und die notwendige Versorgung von Tieren.

Bußgeld bis zu 300 Euro

Die nächtliche Ausgangssperre soll ab Donnerstag vom Kommunalen Ordnungsdienst und der Polizei kontrolliert werden. Solinger, die nachts ohne triftigen Grund auf der Straße angetroffen werden, droht ein Bußgeld von bis zu 300 Euro. Die Ausgangsbeschränkung gilt bis zum 10. Januar 2021.

Lockerungen sind lediglich für die Weihnachtsfeiertage und für Silvester vorgesehen: Dann gilt die Ausgangsbeschränkung erst ab ein Uhr nachts.

Begründung: Hohe Inzidenzzahlen

Die Solinger Stadtspitze hat sich zu diesem Schritt entschieden, weil Solingen zu den Corona-Hotspots "mit extremer Infektionslage" im Bundesgebiet gehöre, in denen die vielen bereits getroffenen Maßnahmen der vergangenen Wochen nicht zu sinkenden Infektionszahlen geführt hätten.

Video starten, abbrechen mit Escape Corona-Hotspot Solingen. Lokalzeit Bergisches Land. . 02:34 Min. . Verfügbar bis 14.12.2021. WDR. Von Wolfram Lumpe.

Seit kurzem ist der Sieben-Tages-Inzidenz-Wert wieder auf über 280-Infektionen pro 100.000 Einwohner gestiegen. Die Situation in den Krankenhäusern der Stadt spitzt sich zu, das Infektionsgeschehen in den Alteneinrichtungen sei besorgniserregend, so Oberbürgermeister Tim Kurzbach.

Stadt bittet Bürger um Verständnis

Oberbürgermeister Tim Kurzbach auf der Pressekonferenz