Brandanschlag in Solingen: Jugendlicher soll Molotow-Cocktail geworfen haben

Wegen des Anschlags am Mittwoch hat sich inzwischen auch das türkische Generalkonsulat eingeschaltet. Die Generalkonsularin hatte bereits die die Familie besucht.

Die beiden Jugendlichen, die in Solingen festgenommen wurden, sollen bereits zuvor im Umfeld des Hauses gezündelt haben. So bestehe der Verdacht, dass der 14-Jährige an einem Müllcontainer in der Nähe der Wohnung Feuer gelegt hatte.

Stand: 22.10.2021, 16:04