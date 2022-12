Brand in Solinger Garagenkomplex

Mit rund 60 Einsatzkräften kämpfte die Feuerwehr am Freitagnachmittag gegen den Brand in einem Garagenkomplex an der Katternberger Straße. Der Komplex brannte in voller Ausdehnung. Eine riesige Rauchwolke war weit über die Innenstadt hinaus sichtbar.

Einsatzkräfte schnell vor Ort

Die Feuerwehr war zwar sehr schnell vor Ort, weil die Feuerwache kaum einen Kilometer entfernt liegt, aber trotz des schnellen Eingreifens konnte der brennende Garagenkomplex nicht mehr gehalten werden. Also konzentrierten sich die Kräfte darauf zu verhindern, dass Flammen auf ein benachbartes Wohngebäude übergriffen.