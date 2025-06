Messeranschlag Solingen: Opfer und Zeugen sagen aus

Für die Opfer oder Hinterbliebene ist die Aussage vor Gericht in der Regel eine psychisch anstrengende Situation: Die meisten von ihnen haben den Täter während des Angriffs auf dem Fronhof im August des vergangenen Jahres kaum wahrgenommen.

So hatte einer der Schwerverletzten dem WDR berichtet, dass er den Täter wahrscheinlich noch nie gesehen habe. Er erinnere sich an einen Schatten, doch möglicherweise bilde sich das sein Gehirn auch nur ein.

Angeklagter hinter Sicherheitsglas

Issa Al H. hat die Tat gestanden.

Jetzt treffen die Opfer zum ersten Mal wieder auf den heute 27-jährigen Mann. Issa al H. hat die Tat bereits gestanden. Er sitzt im Saal hinter einer Glasscheibe; an den ersten beiden Prozesstagen hat er jeden Blickkontakt vermieden. Zum Teil hatte er den Kopf stundenlang bis auf die Tischplatte gesenkt.

Der Richter hatte mehrfach kurz nachfragen müssen, ob er überhaupt noch dem Prozess folge. Dem Angeklagten wird dreifacher Mord und zehnfacher Mordversuch vorgeworfen. Zum Vorwurf, dass er der Terrororganisation Islamischer Staat ( IS ) angehört, hat sich Issa al H. nicht geäußert.

Minutiöse Rekonstruktion des Tattages

In den ersten zwei Prozesstagen hat das Gericht durch Videoaufzeichungen und Chatprotokolle die Vorbereitungen von Issa Al H. am 23. August 2024 fast minutiös rekonstruieren können.

So konnte anhand von acht privaten Überwachungskameras festgestellt werden, wie der Syrer zunächst um etwa 16:30 Uhr ein Messer in einem Shop gekauft und danach den Tatort ausgekundschaftet hat.

Anhand von wiederhergestellten Chatverläufen auf seinem zerstörten Handy konnte zudem belegt werden, wie und wann er am gleichen Tag Bekennervideos an mutmaßliche Kontaktpersonen des IS geschickt hat. In den Chats wurde er auch bestärkt, den Anschlag mit " möglichst vielen Toten " auszuführen.

Handyvideos zeigen den Anschlag

Im abgedunkelten Saal des Gerichts herrschte völlige Stille, als der Richter Handyvideos des Stadtfestes zeigen ließ. Ohne es zu wissen, hatten Besucher während eine Band spielte die Tat gefilmt.

Darauf war, wenn auch nur schemenhaft oder in Zeitlupe, zu erkennen, wie der Täter den arglos feiernden Menschen vor der Bühne von hinten heimtückisch in den Hals sticht. Innerhalb von einer Minute, so die Berechnungen der Ermittler, hat er 13 Menschen angegriffen. Drei davon starben noch am Tatort.