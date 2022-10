" Ich weiß, was Privatisierung bedeutet ", erzählt Helmut Gröschl, pensionierter Arzt, der früher am Helios-Klinikum in Duisburg gearbeitet hat. Er sorgt sich um seine Kollegen in der Ärzteschaft und beim Pflegepersonal in der aktuellen Situation, die die Lage in vielen Krankenhäusern neben der Corona-Situation durch die hohen Energiekosten noch verschärfe. Er fordert, dass deshalb die öffentliche Hand Kliniken übernimmt, um Häuser vor der Insolvenz zu retten.