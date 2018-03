Solarworld schon wieder pleite

Erst im vergangenen Sommer war die Solarworld AG in einem Insolvenzverfahren gewesen. Damals waren profitable Teile aus dem Gesamtunternehmen herausgelöst und an Gründer Frank Asbeck sowie an arabische Investoren verkauft worden. Das Amtsgericht Bonn hat nun am Dienstag (27.03.2018) für die neue Solarworld Industries GmbH einen Insolvenzverwalter bestellt.