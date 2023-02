Düsseldorfer Eisstadion bekommt große Photovoltaik-Anlage

Pro Jahr soll die Anlage über 700.000 Kilowattstunden Strom erzeugen – genug für die Stromversorgung von rund 200 Vier-Personen-Haushalten für ein Jahr.

Oberbürgermeister Stephan Keller nennt die neue Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des Eisstadions einen " Meilenstein auf dem Weg zur klimaneutralen Stadt. " Denn mit der Anlage sollen in Düsseldorf zukünftig über 280 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart werden.

Photovoltaik-Anlage soll Unabhängigkeit sichern

OB Keller und Stadtwerke-Chef Mounier stellen das Solarkraftwerk vor

Mit der neuen Anlage will Oberbürgermeister Keller in Bezug auf die Energieversorgung unabhängiger werden: " Wir haben seit dem letzten Februar gemerkt, dass wir in den vergangenen Jahren energiepolitisch in die falsche Richtung gelaufen sind durch die Abhängigkeit von Russland ", erklärt er. " Autarkie ist ein wichtiges Gut und das haben wir leider schmerzlich erfahren müssen im vergangenen Jahr ", so Keller weiter.

Eisstadion als optimaler Standort

Das Eisstadion an der Brehmstraße war bis 2006 jahrzehntelang Austragungsort für die Eishockey-Heimspiele der Düsseldorfer EG. Mit seinem großen Dach und einer Fläche von über 7.000 Quadratmetern ist es der ideale Ort für eine Photovoltaik-Anlage und bietet jede Menge Fläche für die Solarmodule.

