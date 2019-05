Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der 30-Jährige seine Eltern am Dienstagabend (30.04.2019) in ihrem Einfamilienhaus erstochen hat. Seine Mutter hatte der Polizei noch per Notruf mitgeteilt, dass ihr Sohn gerade ihren Mann angreife. Dann, so die Ermittler, sei das Gespräch abgebrochen.

Polizisten fanden die 60 und 62 Jahre alten Eltern leblos vor. Der Sohn wurde noch im Haus des Ehepaars festgenommen, die mutmaßliche Tatwaffe konnte bei ihm sichergestellt werden.

Die Ermittler schließen nicht aus, dass der junge Mann unter psychischen Problemen leidet.

Hinweis: In einer früheren Version zu diesem Thema hatten wir berichtet, dass diese Tat in Swisttal bei Bonn passiert sei. Das basierte auf Informationen der Polizei, die diese später korrigiert hat.

Stand: 02.05.2019, 11:18