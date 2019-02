Nach dem tödlichen Radunfall Anfang Februar in Aachen hat die Stadt Sofortmaßnahmen beschlossen. Der Unfall ereignete sich auf der Vaalserstraße Richtung Innenstadt kurz nach der Kreuzung Kronenberg. An der Ampel dort sollen Radfahrer jetzt einen Vorlauf von fünf Sekunden bekommen. Das hat die Aachener Stadtverwaltung am Donnerstagabend (21.02.2019) im städtischen Mobilitätsausschuss mitgeteilt. Die rote Einfärbung des Radwegs auf der Fahrbahn soll zudem deutlich verlängert werden.

Gefährliche Straßen, gefährliche Kreuzungen

Der genaue Unfallhergang, bei dem die Radfahrerin ums Leben kam, ist noch nicht abschließend geklärt. Viele empfinden Straßen und Kreuzungen in Aachen jedoch als äußerst gefährlich. In den vergangenen zwei Jahren sind in der Innenstadt drei Radfahrer ums Leben gekommen.