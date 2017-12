10.000 Euro für Opfer von Tropensturm

Der Präses der Evangelischen Landeskirche im Rheinland, Manfred Rekowski, hatte zu Gebeten und großzügigen Spenden in den Weihnachtsgottesdiensten für die Opfer und Obdachlosen des Tropensturms aufgerufen.

Präses Manfred Rekowski.

Das Geld gehe an die philippinische Partnerkirche United Church of Christ in the Philippines, mit der sie in der Vereinigten Evangelischen Mission verbunden sei, teilte die Kirche am Montag (25.12.2017) in Düsseldorf mit.

Nach Angaben der philippinischen Behörden seien bei dem Tropensturm "Vinta" auf der Insel Mindanao mindestens 200 Menschen getötet worden. Die Philippinen werden jährlich im Schnitt von etwa 20 Taifunen und anderen Wirbelstürmen heimgesucht. Mit seinen mehr als 7.000 Inseln zählt das Land damit zu den weltweit am meisten von Naturkatastrophen betroffenen Staaten.