Düsseldorf: Eine Million Euro Soforthilfe nach Unwetter

In der Debatte um eine rechtzeitige Alarmierung der Anwohner sieht die Stadt kaum Fehler bei sich. Die Feuerwehr habe bereits einen Tag vorher über die sozialen Netzwerke vor dem Unwetter gewarnt. Außerdem habe die Stadt über die NINA-Warn-App und dann vor Ort mit Lautsprecherwagen die Betroffenen mit konkreten Infos versorgt.

Stadt arbeitet an Starkregen-Konzept

Ganze Straßen mussten wegen Überflutungen gesperrt werden

Als Folge des Hochwassers will Düsseldorf nun verstärkt an einem Starkregen-Konzept arbeiten, deren Grundlagen am Dienstag vorgestellt wurden. Demnach will die Stadt vor allem mehr Flächen schaffen, auf die Wassermassen im Ernstfall abfließen können. Dafür will sie speziell in der Nähe von Gewässern nach Flächen suchen, auf denen Wassermengen weniger Schäden anrichten als in Wohngebieten - etwa Äcker oder Sportplätze.

Außerdem sollen Flüsse und Bäche verstärkt renaturiert werden, damit sich das Wasser besser verteilen kann als in kanalisierten Flussbetten, wie zum Teil an der Düssel. Die Stadt will aber auch umliegende Kommunen stärker miteinbinden: " Viele kleinere Flüsse entspringen ja im Umland, wo andere Städte im Ernstfall auch schon früher eingreifen könnten, damit nicht die volle Wucht einer Hochwasserwelle bei uns ankommt ", meint Dorothée Schneider, die für den Stadtentwässerungsbetrieb zuständig ist.

Um früher vor einem drohenden Hochwasser informiert zu sein, will Düsseldorf deshalb mit anderen Städten mehr Pegelmessstellen an kleinen Flüssen einrichten, um schneller als bisher Schutzmaßnahmen treffen zu können.