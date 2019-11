1990 wurde der in Bonn aufgewachsene Jens Söring in den USA wegen Doppelmordes verurteilt, jetzt soll der inzwischen 53-jährige freikommen. Ein Bonner Anwaltsbüro, das ihn vertritt, bestätigte die Entscheidung am Dienstag (26.11.2019).

Entscheidung nach mehreren Begnadigungsgesuchen

Die Entscheidung der Bewährungskommission in Virginia kommt für viele überraschend. Insgesamt 14 Begnadigungsgesuche hatte es in den vergangenen Jahren gegeben, immer wieder ohne Erfolg. Entsprechend komme ihm das noch ganz unwirklich vor, erklärt ein Bonner Anwalt von Söring. Wirklich glauben könne er es erst, wenn Söring tatsächlich in Deutschland ankommt.

Auch auf Sörings Facebook-Seite sind inzwischen hunderte Kommentare eingegangen, in denen sich Menschen aus ganz Deutschland über die aktuelle Entwicklung freuen.