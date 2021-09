Sitzungskarneval blickt ehrgeizig auf neue Session

In Köln-Niehl viele Karnevalsveranstaltungen draußen

Karl-Heinz Köckeritz, der Ehrenvorsitzende der Interessengemeinschaft Niehler Karneval, ist dagegen noch sehr skeptisch, wenn er an die kommende Session denkt. Köckeritz ist Wirt der Gaststätte im Linkewitz, Treff der Karnevalisten in Köln-Niehl. Ein eigenes Dreigestirn und die dazugehörige Prinzenproklamation wird es im Kölner Norden geben. Viele Veranstaltungen sollen aber draußen stattfinden. Man wolle mit Musikbands durch die Straßen ziehen und vor den Kneipen spielen, erklärt Köckeritz. "Damit nehmen wir auch die Menschen musikalisch und karnevalistisch mit, die nicht vor die Tür wollen und vom Fenster aus zuschauen."

Karl-Heinz Köckeritz will im Februar ein Karnevalsevent der besonderen Art am Rheinufer organisieren, das draußen und somit bestimmt sicher stattfinden kann. Er will Stadtgeschichte nacherzählen: 1926 kenterte ein Lastkahn auf Höhe der Kölner Südbrücke. Tausend Liter große Weinfässer trieben auf dem Rhein und wurden von den Niehler Fischern geborgen. Was folgte, war die größte Party aller Zeiten in Niehl, erzählt Köckeritz. Die gelte es nachzufeiern an einem rheinischen Abend.

Bands und Redner mit vollen Terminkalendern

Im herrlichsten Sonnenschein stellte die älteste Karnevalsgesellschaft Kölns, die Große von 1823 am Donnerstag ihr Programm für die Sessionseröffnung am 11.11. im Tanzbrunnen vor. 10.000 Menschen werden kommen, das bedeutet 80 Prozent Auslastung. Horst Müller, Chef der größten rheinischen Karnevals-Künstleragentur hat in den vergangenen Monaten wieder zahlreiche Buchungen bekommen. Er organisiert rund 450 Sitzungen. 80 Prozent der Sitzungen aus der Vor-Corona-Zeit werden wieder stattfinden, schätzt der erfahrene Künstleragent.