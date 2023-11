Kölner Sinti fürchten um Zukunft ihrer Siedlung

Josef Schneeberger hat seine Kindheit in der Siedlung am Ginsterberg verbracht, eine glückliche Zeit in der Sinti-Großfamilie. Wenn er jetzt herkommt, packen ihn Trauer und auch ein wenig Wut. Denn die Siedlung verfällt seit Jahren.

Josef Schneeberger wohnte bis vor kurzem in der Siedlung

"Dieser Platz ist für uns so wichtig, weil hier unsere Vorfahren gelebt haben" , sagt Josef Schneeberger dem WDR . " Unsere Holocaust-Opfer haben hier gelebt. Viele von uns sind hier groß geworden. "

Stadt Köln pfuschte beim Bau der Sinti-Siedlung

Die meisten mussten aber die von der Stadt gebauten Häuser schon nach wenigen Jahren verlassen. Denn die Wände sind feucht, Schimmel hat sich ausgebreitet. Das hat viele krank gemacht. Die Stadt hat den Bau in den 70er Jahren als Wiedergutmachung für die Verfolgung der Sinti während der NS-Diktatur gebaut.

Doch dabei hat sie gepfuscht. Sie verzichtete auf die Abdichtung zum Boden, so kam die Feuchtigkeit in die Wände. Jahrelang hatten die Bewohner die Stadt aufgefordert, die Häuser zu sanieren. Getan hat sich nichts. Nun will die Stadt die Einfamilienhäuser abreißen und neu bauen. Planung und Bauzeit: zehn Jahre, sagt die Stadt.

Bewohner am Ginsterberg sind verunsichert

" Zehn Jahre - dann leben viele von denen, die heute noch am Ginsterberg wohnen, nicht mehr ", protestiert Josef Schneeberger. " Das muss doch schneller gehen. " Die Menschen, die jetzt hier leben, sollen ausziehen und dann später in die neuen Häuser einziehen, sagt die Stadt. Doch wo sie in der Zwischenzeit unterkommen, wie lange sie nicht am Ginsterberg wohnen können, hat ihnen bisher niemand gesagt.

Viele der Häuser sind von Schwarzschimmel befallen

Die meisten Bewohner sind verunsichert, wollen jetzt nicht mit uns reden. " Sie wollen nicht von hier wegziehen. Sie haben Angst, dass sie dann nie wieder hierher zurück können ", sagt der ehemalige Bewohner Josef Schneeberger.

Stadt Köln beschwichtigt

Die Stadt will den Bewohnern die Angst nehmen. In einer schriftlichen Stellungnahme an den WDR heißt es: " Die Siedlung wurde im Rahmen einer Wiedergutmachungsgeste errichtet. Diesem Gedanken folgt auch die Sanierung beziehungsweise der Neubau. Daher ist eine Belegung aus dem Personenkreis der (ehemaligen) Bewohner*innen bzw. deren Nachkommen geplant. "

Warum aber alles auf einmal abreißen, um dann erst neu zu bauen, fragen sich die Anwohner. Sie fordern die Stadt auf, erst die unbewohnten Häuser abzureißen. Dort dann neue Häuser zu bauen, damit die Bewohner, die noch in der Siedlung wohnen, rasch in neue Häuser umziehen können. " Nur so ist sichergestellt, dass Sinti wirklich hier bleiben können ", erklärt Josef Schneeberger.

2033 sollen die neuen Häuser fertig sein

Die Stadt sagt, bewohnbare Häuser sollen möglichst lange erhalten bleiben, damit die Familien ihr Umfeld nicht lange verlassen müssen. Bisher plant die Stadt, Ende 2029 mit dem Abriss zu beginnen. 2033 sollen dann alle neuen Häuser fertig sein.