Silvester 2019 in NRW – Tausende Polizisten im Einsatz

In vielen Städten in Nordrhein-Westfalen laufen die Vorbereitungen für die Silvesterfeiern auf Hochtouren. Städte und Polizei wollen dafür sorgen, dass die Menschen das Jahr 2019 mit fröhlichen Feiern verabschieden können. Um die Feiernden zu schützen, wurden vor allem in Großstädten Schutzzonen eingerichtet.

In der Kölner Innenstadt stehen Absperrgitter bereit, Helfer bauen Lichtmasten auf. In der Dortmunder Innenstadt richten Polizisten provisorische Wachen ein. Köln und Dortmund gehören zu den fünf großen Städten in NRW , in denen es zu Silvester Feuerwerksverbote gibt. Die Verbote gelten jeweils für Teile der Innenstädte, die von Polizei und Ordnungsämtern als besonders gefährdet eingestuft werden.

Polizei greift bei Straftaten sofort ein

In Dortmund gibt es zwei Schutzzonen, im Bereich des Hauptbahnhofs und im Zentrum der Innenstadt. Das Ordnungsamt kontrolliert das Feuerwerksverbot, aber auch die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz: " Wenn Böller gegen Personen oder Tiere eingesetzt werden, sind das Straftaten, schwere Körperverletzung. Da ist natürlich auch die Polizei mit im Boot, um einzuschreiten, Strafanzeigen aufzunehmen und zu ermitteln in diesem Fall “, sagte Sven Schönberg von der Polizei Dortmund dem WDR .

Ähnlich die Situation in Bielefeld. Auch dort gibt es in der Innenstadt zwei Schutzzonen, in denen Feuerwerk verboten ist.

Gefahr für historische Gebäude durch Feuerwerk

In Aachen hat die Stadt nicht nur die Sicherheit der Feiernden im Blick, sondern will auch die historischen Gebäude in der Innenstadt schützen. Vor neunJahren hatte eine Silvesterrakete die Nikolauskirche in Brand gesetzt. Das Feuer verursachte Schäden an dem Gebäude und an dem historischen Hochaltar. Deshalb sind in Aachen Feuerwerkskörper, die über zwei Meter hoch fliegen können, auf und innerhalb des Grabenrings verboten.

Feuerwerkskörper werden vernichtet

In Düsseldorf ist Feuerwerk in der gesamten Altstadt verboten. Betroffen sind Raketen, Böller und Feuerwerksbatterien. Erlaubt sind nur ungefährliche Feuerwerksartikel wie Wunderkerzen und so genannte Bodenfeuerwirbel. Das Ordnungsamt kontrolliert Passanten und vernichtet verbotene Feuerwerkskörper in extra dafür bereit gestellten Wasserbecken. Mit dem Verbot will die Stadt Düsseldorf nach eigenen Angaben " Verletzungen und Gefährdungen von Menschen durch unsachgemäßen Gebrauch von Feuerwerkskörpern " reduzieren.

Musik und Lichtershow statt Böller und Raketen

In Köln hatten Polizei und Stadt nach den massenhaften sexuellen Übergriffen auf Frauen in der Silvesternacht 2015/16 mit einem umfangreichen Sicherheitskonzept reagiert. Im Bereich des Kölner Dom gilt seitdem ein Feuerwerksverbot. Statt Böller und Raketen gibt es Lichtershows und Musik. Der gesamte Bereich ist abgesperrt. Sicherheitskräfte durchsuchen Taschen und Rucksäcke der Besucher. Das Konzept hat sich nach Angaben der Polizei bewährt.

Videokameras und Lkw-Sperren

Der Kölner Polizei steht außerdem ein Netz von Videokameras zu Verfügung, mit dem der gesamte Bereich des Doms und des Hauptbahnhofs nahezu lückenlos überwacht werden kann.