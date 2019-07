Großes Interesse an Kampagne gegen Motorradlärm in der Eifel

Die Kampagne gegen Motorradlärm in der Eifel, "Silent Rider", erfährt immer mehr Zustimmung. Das wurde in der Sitzung des Simmerather Gemeinderates am Dienstagabend (09.07.2019) deutlich. Städte und Kreise aus ganz Deutschland wollen das Bündnis aus acht Eifelgemeinden zwischen Bad Münstereifel und Hürtgenwald unterstützen.

Unterstützung auch aus der Hauptstadt

Erste Anfragen kamen aus Schmallenberg und Sundern im Sauerland, aus dem Schwarzwald und Berlin. Seit dem Start der Kampagne Anfang Juni steht das Telefon bei Bürgermeister Hermanns in Simmerath nicht mehr still. Kommunal- und Landespolitiker fragen nach Unterlagen, weil die Internetseite der Initiative noch nicht fertig ist.