Noch viele Baustellen

Sabine Preiser-Marian, Bürgermeisterin Bad Münstereifel.

Nach der Flut waren in der Innenstadt von Bad Münstereifel Häuser und Geschäfte überspült, alle Outlet-Stores betroffen, die Brücken zerstört. Ein Jahr ist das jetzt her. Und es ist schon viel geschafft. Die Brücken sind wieder da. Die 800 Meter Fußgängerzone in der City neu zu bauen, hat sechs Millionen Euro gekostet. Der größte Teil ist schon so weit, dass Bürgermeisterin Sabine Preiser-Marian in Pumps drauf gehen kann. Sie freut sich, dass ihre Stadt wieder Besucher empfangen kann, appelliert aber an alle, sich in den Bereichen, in denen noch gebaut wird, sehr vorsichtig zu sein. Aber es lohne sich, jetzt schon zu kommen.

Auch 50 % der inhabergeführten Geschäfte wieder offen

Neben den Outlet-Stores sind inzwischen auch die Hälfte der inhabergeführten Restaurants, Cafés und Läden schon wieder geöffnet.

Bad Münstereifel vor einem Jahr.

In seinem Mode-Lädchen Ladylike hatte Lutz Elsig noch bis gestern Abend gearbeitet, zuletzt die Vorhänge für die Anprobe aufgehängt. „Auf den letzten Drücker“, sagt er lächelnd. „Viele kleine Handgriffe – aber wir haben es geschafft.“

Die Flut hat ihm alle drei Geschäfte genommen. Zwei in Bad Münstereifel, eins in Bad Neuenahr. Aber jetzt ist er wieder da. Und spricht von einem unglaublich schönen Gefühl. „Ich bin heute Morgen wieder die Straße runter gegangen und das war wie früher. Hallo, hier und da, das war schön. Das war das erste Mal, wo ich dachte: Es geht weiter, es geht aufwärts.“