Rekordbahnen aus Bad Berleburg

Der Hersteller der Bahn aus Bad Berleburg ist dafür bekannt, besonders schnelle Bahnen zu bauen, auf denen häufig Rekorde gelaufen werden. „ Solche Bahnen zeichnen sich durch ein gutes Zusammenspiel zwischen Traktion, Steifigkeit und Elastizität aus “, erklärt Dr. Steffen Willwacher vom Institut für Biomechanik an der Deutschen Sporthochschule Köln ( DSHS ).

