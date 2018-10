Im Prozess um die brutale Vergewaltigung einer jungen Studentin in der Bonner Siegaue ist der Täter am Freitag (05.10.2018) erneut verurteilt worden. Der Angeklagte hatte das in der Siegaue zeltende Pärchen überfallen, mit einer Astsäge bedroht und die junge Studentin vor den Augen ihres Freundes vergewaltigt.

In der ersten Instanz lautete das Urteil noch elfeinhalb Jahre Haft. Die Kammer reduzierte die in der ersten Instanz verhängte Haftstrafe leicht, da sie dem 31-jährigen Ghanaer zugute hielt, dass er in Deutschland zum ersten Mal straffällig geworden war.